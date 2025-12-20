Sicurezza, osservati speciali: festa di fine anno in piazza e Grazzano

Il mercatino di Natale di Grazzano Visconti e il Capodanno in piazza, a Piacenza fra i cavalli del Mochi, sono i luoghi dove si consumerà il principale impegno di chi lavora per fare trascorrere in città e provincia feste natalizie serene. Si tratta infatti delle due iniziative considerate maggiormente attrattive per il territorio provinciale e quindi meritevoli di più attenzione. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalla prefetta Patrizia Palmisani, dedicata all’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle festività natalizie e di fine anno alle porte.

Per gli appuntamenti di Grazzano e in piazza a Piacenza, le misure di sicurezza sono state considerate e condivise alla presenza dei Comuni e degli enti organizzatori, unitamente ai vertici delle Forze dell’ordine e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Si tratta di precauzioni necessarie, in quanto si sta per entrare in un periodo dell’anno che fa registrare un sensibile incremento degli spostamenti e la consistente presenza di persone in luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico anche per la partecipazione a eventi o cerimonie religiose. Proprio per questo il periodo natalizio è fra i più delicati in termini di sicurezza.

Prevenzione

Il potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo sarà attuato su tutto il territorio provinciale in sinergia tra le forze di polizia e le polizie locali. Sono naturalmente i luoghi maggiormente frequentati, come piazze, borghi, siti commerciali e turistici, in cui sono organizzati i tradizionali mercati di Natale, quelli sui quali le forze dell’ordine vigileranno con particolare attenzione. Così come, durante le feste, il controllo riguarderà in particolare anche i luoghi di culto dove si svolgono le celebrazioni religiose, al fine di consentire il loro sereno svolgimento e di contrastare eventuali forme di criminalità.

Botti di San Silvestro

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, in vista dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, la prefetta Palmisani aveva già richiamato nel corso di una seduta di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la puntuale attenzione sull’esigenza di approntare mirate attività di contrasto alla produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, a tutela della pubblica e privata incolumità. Anche su questo versante, dunque, l’attenzione è massima.