Sindacato Sap di polizia, il nuovo segretario è Vittorio Marazzi

Vittorio Marazzi è il nuovo segretario provinciale di Sap, il sindacato autonomo di polizia che si è riunito ieri, mercoledì 9 aprile, in congresso per nominare il sostituto di Marco Fusari, che ha guidato il sindacato negli ultimi anni. Marazzi è attualmente in servizio per la Questura di Piacenza alla Squadra volanti.

«Insieme al consiglio - ha dichiarato il segretario uscente Fusari - abbiamo ritenuto opportuno iniziare a costruire una segreteria provinciale più giovane, che possa portare entusiasmo e che sia in grado di dialogare efficacemente con i giovani agenti. Per garantire continuità e supportare Vittorio Marazzi in questo nuovo ruolo, la mia presenza resterà comunque costante.»

Vittorio Marazzi ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatagli: «Sono onorato di rappresentare tutti i colleghi che si affidano a noi. La nostra visione di sindacato è focalizzata sul supporto costante dei nostri iscritti, offrendo loro un punto di riferimento affidabile in ogni situazione. Vedo il mio ruolo - continua Marazzi - anche come un'opportunità per favorire il dialogo e la collaborazione tra i colleghi con maggiore esperienza e le nuove leve che fanno ingresso nella Polizia di Stato.»

Al congresso era presente anche Roberto Mazzini, segretario nazionale del Sap, che ha elogiato l’attività della segreteria locale: »Piacenza si è dimostrata una realtà in continua crescita. Durante il congresso, abbiamo discusso del Ddl Sicurezza, approvato in questi giorni, che prevede, tra l’altro, la dotazione per gli operatori di Polizia delle bodycam, traguardo per cui ci siamo spesi tantissimo negli ultimi dodici anni«.