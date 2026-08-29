Skatepark all’Arena Daturi, approvato il progetto

Un nuovo skatepark all’Arena Daturi, nel cuore di Piacenza, per praticare sport ma anche per creare un luogo di incontro e aggregazione. Il Comune ha approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento, con un quadro economico complessivo di 300 mila euro, di cui poco più di 205 mila destinati ai lavori.

«È un progetto a cui teniamo molto – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – perché risponde a una richiesta che arriva soprattutto dai più giovani». L’obiettivo è realizzare uno spazio moderno e sicuro, valorizzando al tempo stesso l’area dell’Arena Daturi.

Il nuovo impianto sorgerà in via Risorgimento, nei pressi di Palazzo Farnese, su uno spazio già impermeabilizzato. La superficie sportiva sarà di 670 metri quadrati e integrerà le discipline Street e Park, rivolgendosi a utenti con diversi livelli di esperienza.

La pista sarà in calcestruzzo armato gettato in opera, con finiture specifiche per lo skateboarding e differenti livelli. Sono previsti elementi come quarter, bank, flatbar e ledge, pensati anche per favorire un apprendimento graduale e sicuro.

L’impianto sarà destinato ad attività ludico-ricreative, allenamento e promozione sportiva. Il progetto comprende inoltre le dotazioni previste dal regolamento di Skate Italia per il livello regionale, accesso libero e stalli per biciclette.

Il PFTE ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza il 6 agosto. Con l’approvazione e la verifica del progetto si conclude questa fase dell’iter, che proseguirà nei prossimi giorni con il progetto esecutivo.