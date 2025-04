Smaltimento selvaggio dei rifiuti edili: due denunce e tre sequestri

Smaltimento selvaggio di rifiuti edili: sono tre le denunce e altrettanti sequestri operati in una settimana dai Nuclei Carabinieri Forestale operanti tra la Val Nure e la Val d’Arda. I controlli erano indirizzati alla verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, oltre che alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti edili sulle attività edilizie in corso d’opera.

Diverse le violazioni ai regolamenti comunali e la non conformità nella gestione dei rifiuti: tre le imprese sanzionate, per un importo di circa 7mila euro, oltre alla denuncia di due costruttori per attività di gestione rifiuti non autorizzata.