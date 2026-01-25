"Smemorati" alla guida raddoppiate in un anno le mancate revisioni

E’ stato un boom, anche per le tasche degli “smemorati” automobilisti che hanno mancato la revisione dell’auto. Nel 2025, secondo il report della Polizia locale di Piacenza guidata dal comandante Mirko Mussi, ben 1.041 piacentini sono stati multati per aver omesso la revisione del proprio veicolo, contro i 556 del 2024. Di pari passo, le sinergie dei controlli hanno rilevato la presenza di altri 585 piacentini in circolazione su automobili sprovviste di assicurazione. Complessivamente, si sono contate nel 2025 oltre 1.500 vetture che non potevano circolare e sono state fermate.