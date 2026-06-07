Soccorsa dopo l'arresto cardiaco nel market, defibrillatore decisivo

Tre scariche del defibrillatore e un’altra vita che resta tale quando tutto sembrava lasciare presagire il peggio. Protagonista, una donna di 58 anni che, all’interno di un supermercato di Pontedellolio è stata soccorsa in maniera tempestiva e soprattutto decisiva dagli uomini della Pubblica Assistenza del paese della Valnure. La donna si trova ora ricoverata all’ospedale di Piacenza in terapia intensiva, ma stando a quanto raccolto nella tarda serata di ieri, sabato 6 giugno, c’era cauto ottimismo circa le condizioni.

L’episodio si è verificato intorno alle 19, quando la donna ha accusato il malore e si è accasciata al suolo. Lanciata la richiesta di soccorso, l’ambulanza della Pubblica è arrivata sul posto e, vista la situazione, gli operatori hanno applicato l’apparecchio salvavita che ha scaricato per tre volte a fronte dell’arresto cardiaco in corso. Subito dopo è giunta l’auto medica. Terminati gli interventi sul posto, la corsa dell’ambulanza verso il Guglielmo da Saliceto e il ricovero in terapia intensiva.