Soccorsa dopo l'arresto cardiaco nel market, defibrillatore decisivo
Gli operatori della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in azione con il Dae, 58enne ora in terapia intensiva
Nadia Plucani
|1 ora fa
BETTOLA Una donna di 73 anni e stata trovata morta nel primo pomeriggio di ieri nella sua abitazione in via Trento a Bettola. Una vicina di casa, allarmata di non riuscire a comunicare con l'amica con cui si sentiva ogni giorno, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Piacenza che hanno aperto la porta di casa, un'ambulanza della Pubblica assistenza Valnure da Pontedellolio e l'autoinfermieristica della Croce Rossa di Farini che hanno provato a rianimarla, ma per la donna non c'e stato piu nulla da fare. La morte e stata accertata dal medico bettolese Stefano Ferrari. Sembra che la donna abbia avuto un malore da cui non si e piu ripresa. Anche i carabinieri di Bettola hanno raggiunto l'abitazione per accertare l'accaduto. _NP
Tre scariche del defibrillatore e un’altra vita che resta tale quando tutto sembrava lasciare presagire il peggio. Protagonista, una donna di 58 anni che, all’interno di un supermercato di Pontedellolio è stata soccorsa in maniera tempestiva e soprattutto decisiva dagli uomini della Pubblica Assistenza del paese della Valnure. La donna si trova ora ricoverata all’ospedale di Piacenza in terapia intensiva, ma stando a quanto raccolto nella tarda serata di ieri, sabato 6 giugno, c’era cauto ottimismo circa le condizioni.
L’episodio si è verificato intorno alle 19, quando la donna ha accusato il malore e si è accasciata al suolo. Lanciata la richiesta di soccorso, l’ambulanza della Pubblica è arrivata sul posto e, vista la situazione, gli operatori hanno applicato l’apparecchio salvavita che ha scaricato per tre volte a fronte dell’arresto cardiaco in corso. Subito dopo è giunta l’auto medica. Terminati gli interventi sul posto, la corsa dell’ambulanza verso il Guglielmo da Saliceto e il ricovero in terapia intensiva.
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