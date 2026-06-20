Il curatore ha scritto la parola “fine”. Chiude la Aza Corp, si va al fallimento

La parola fine sulla storia della Aghito Zambonini di Fiorenzuola, poi diventata AzaCorp, è arrivata. È il tempo della rassegnazione per gli operai della storica azienda di facciate continue in vetro: il 16 giugno, i curatori fallimentari e il consulente del tribunale hanno decretato che l’esercizio provvisorio è economicamente insostenibile. Lo stabilimento di via Spinazzi non riaprirà, nemmeno per completare la commessa francese. Si chiude, tutti a casa.

Un verdetto inatteso che ha trasformato la rabbia in rassegnazione. All’assemblea straordinaria della Fiom Cgil hanno partecipato 30 lavoratori: dei 75 rimasti, che erano 132 a inizio crisi, tanti si sono dimessi nelle ultime settimane per sfuggire a un’agonia iniziata lo scorso agosto. E in meno di dodici mesi, «senza che mai la proprietà desse un cenno di vera trasparenza sulle reali condizioni dell’azienda», si sono ritrovati a fare la fila al collocamento.