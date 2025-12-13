Società benefit, nel Piacentino sono 18

Il territorio piacentino conta 18 società benefit, imprese che non guardano solo al profitto, ma si impegnano per persone, ambiente e comunità. Nel territorio rappresentano l’1,4 per mille delle aziende registrate, poco sotto la media nazionale dell’1,8, e il 4% di tutte le società benefit dell’Emilia-Romagna, quarta regione in Italia per diffusione dopo Lombardia, Lazio e Veneto.

A scattare questa fotografia è la ricerca “Società Benefit 2025”, curata da Nativa, Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova, Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Assobenefit: queste imprese coniugano crescita economica e attenzione al bene comune. Lo studio su oltre 300 società benefit e 550 aziende tradizionali mostra che una benefit su cinque destina più del 5% del fatturato a iniziative sociali o ambientali, contro il 6% delle altre.

Il modello benefit, introdotto in Italia nel 2016, richiede obblighi chiari: indicare nello statuto almeno un obiettivo di beneficio comune, bilanciare interessi dei soci e stakeholder, misurare l’impatto e nominare un responsabile.

Secondo la ricerca, le imprese che lo adottano registrano maggiore senso di appartenenza dei dipendenti, migliore clima interno e attenzione ai fornitori virtuosi: il 22% valuta la sostenibilità della filiera, contro il 10% delle non-benefit.