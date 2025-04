Solidarietà tra amici: riecco le raccolte pasquali per chi è in difficoltà

A volte basta un gesto semplice per fare la differenza. È quello che pensa - e mette in pratica - un gruppo di amici piacentini che anche quest’anno, in vista della Pasqua, ha deciso di rimboccarsi le maniche per portare un po’ di sollievo e gioia a chi ne ha più bisogno.

Il progetto, ormai diventato una tradizione, coinvolge Assofa, Casa del Fanciullo e la Caritas di San Corrado: tre realtà del territorio che quotidianamente si occupano di disabili, minori in difficoltà e persone in situazioni di fragilità. La modalità è semplice quanto efficace: raccolte solidali di generi alimentari, alle quali si affianca la donazione di colombe e uova di Pasqua, simboli delle feste ma anche strumenti per far sentire meno sole tante persone.

«È già da qualche anno – racconta Danilo Borella, uno dei volontari – che a Natale e Pasqua ci troviamo per dare vita a queste iniziative benefiche, rivolte ad Assofa, Casa del Fanciullo e Caritas di San Corrado. Vorremmo ringraziare i piccoli atleti del San Lazzaro e dell’Academy Moretti, in prima fila per raccogliere le uova di Pasqua e le colombe che verranno destinate a loro coetanei meno fortunati».

Dopo la prima raccolta, che si è tenuta sabato scorso al Basko di San Nicolò, il prossimo appuntamento sarà sabato 12 aprile all’Italmark di via Manfredi a Piacenza, dalle 8 alle 20. Chiunque potrà contribuire con una spesa solidale, donando beni di prima necessità. Un piccolo gesto per chi dona, una grande mano per chi riceve.