Sosta selvaggia, raffica di multe alla fiera di Borgonovo

La fiera dell'Angelo a Borgonovo ha fatto rima anche con sosta selvaggia. Una marea di veicoli parcheggiati nei posti più impensati: davanti a passai carrai di residenti esasperati, in mezzo a curve e ne posteggi per disabili. Cosa questa che ha costretto i tre agenti di Polizia locale ad un super lavoro. Alla fine sono state 124 le multe rifilate ad altrettanti automobilisti, mentre 23 sono stati i veicoli rimossi con tanto di carro attrezzi. In un caso, lungo via Turati, la sosta selvaggia ha causato addirittura un ingorgo che ha richiesto due ore di lavoro da parte degli agenti della Polizia locale, per riportare la circolazione alla normalità.