Spaccata in tabaccheria, ladri in fuga con gratta e vinci

Spaccata nella notte in una tabaccheria di Castel San Giovanni. Ladri in fuga con tabacchi e gratta e vinci dopo aver colpito nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio.

Il colpo secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato messo a segno verso le quattro del mattino. La tabaccheria si trova nell'area del centro commerciale "Il Castello". I malviventi avrebbero utilizzato una Fiat Panda per mettere a segno il colpo. Dopo aver collegato un cavo alla porta d’ingresso dell’attività commerciale, avrebbero strattonato con forza l’accesso fino a creare una fessura sufficiente per introdursi all’interno del locale.

Una volta entrati, i ladri hanno rapidamente arraffato tabacchi, pacchetti di sigarette, gratta e vinci e altra merce presente nel negozio, per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ancora da quantificare con precisione l’ammontare del bottino e dei danni provocati alla struttura durante la spaccata.