Spari all'ex Berzolla, un ferito e un arresto. In manette anche il fratello dell'aggressore

Arrestato con l'accusa di aver sparato a un connazionale. Si tratta di un uomo di 28 anni che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ferito un 44enne di origini marocchine nella zona tra via dei Pisoni e via Berzolla. Ieri mattina è stato convalidato il fermo dell'uomo che ha dichiarato di aver sparato con "una sorta di pistola a forma di penna ritrovata a terra". Il 28enne, senza fissa dimora, avrebbe dichiarato che il colpo sarebbe partito in via accidentale. Una tesi che avrebbe avuto il supporto del ferito, ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni: "Non penso che volesse spararmi". Le indagini sono a cura della polizia.

Il comunicato della Questura di Piacenza

Nella sera del 2 giugno in via dei Pisoni a Piacenza, al culmine di una lite connessa al traffico di sostanze stupefacenti, il 28enne, indagato per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, ha esploso quattro colpi di pistola contro un connazionale, colpito al fegato da un proiettile e portato in ospedale in prognosi riservata. Dopo aver esploso i colpi, l’uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce nel sottobosco criminale dello spaccio al dettaglio di stupefacenti. Le indagini si sono dimostrate fin da subito complicate, a causa del forte clima di omertà dell'ambiente criminale in questione. Dalle immagini di videosorveglianza della zona gli accertamenti della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere un univoco quadro probatorio a carico del presunto autore del tentato omicidio, e la Procura ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a suo carico. Nel frattempo l'uomo - che era da subito fuggito nascondendosi in una serie di rifugi di fortuna nella zona di Fiorenzuola e continuando a cambiare nascondiglio per sottrarsi alle Forze dell’Ordine - attraverso il fratello era riuscito ad approvvigionarsi dei beni necessari a proseguire nella fuga nel tentativo di lasciare l'Italia attraverso un camion diretto in Spagna.

Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno gli equipaggi della Squadra Mobile lo hanno bloccato a Carpaneto nei pressi di un locale pubblico. Circondato dagli investigatori non ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Una volta preso il fuggitivo due equipaggi della Squadra Mobile si sono recati in via Colombo a Piacenza, dove il fratello del ricercato aveva avviato una proficua attività di vendita al dettaglio di cocaina ed hashish tra i locali della zona. L'uomo è stato fermato dopo una cessione di stupefacenti e tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio. Entrambi i fratelli sono stati condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.