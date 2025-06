Spoletta d'artiglieria trovata in abitazione, intervengono i Pontieri

Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica da parte degli uomini del 2° Reggimento Genio Pontieri chiamati ad intervenire in abitazione privata, nella zona di piazzale Genova, dopo il rinvenimento di una spoletta d’artiglieria n. 119 nazionalità inglese e di un proietto d’artiglieria da 37 mm. Alle operazioni, coordinate dalla Prefettura, hanno preso parte anche gli uomini della questura per la sorveglianza della zona e il personale del locale Comitato della Croce Rossa per gli aspetti sanitari.