Sporcizia e smaltimento oli, sanzioni a due food track

Alcune irregolarità sono state riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in due food truck della val Nure, in seguito a controlli igienico-sanitari nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta su tutto il territorio nazionale, e svolti anche al fine di prevenire e contrastare i rischi da botulino alimentare, connessi alla non corretta preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti.

Ai due food track sono state comminate una sanzione di 1.000 euro per carenze igieniche dovute a sporco vetusto presente su pavimento e piani di lavoro, e una sanzione di 516 euro per mancato conferimento di oli e grassi esausti a soggetti autorizzati allo smaltimento.