Sport e solidarietà, l'Acrobatic dona 2mila euro alla Casa del Fanciullo
La donazione nell'ambito del progetto “Sport, solidarietà e umanità"
Thomas Trenchi
|2 ore fa
la consegna del maxi assegno a favore di Casa del Fanciullo- © Libertà
Un altro gesto di solidarietà firmato Acrobatic: l’associazione sportiva ha donato 2.000 euro alla Casa del Fanciullo, all’interno della campagna “Sport, solidarietà e umanità”, che destina una parte di ogni nuova iscrizione a progetti sociali del territorio. Alla consegna dell’assegno erano presenti Daniele Bavagnoli, Simona Bua e Carlo Giugno per Acrobatic, insieme alla presidente Maria Scagnelli per la Casa del Fanciullo.
La struttura - fondata da padre Gherardo - accoglie e sostiene minori e famiglie in difficoltà, offrendo percorsi educativi e di inclusione.
«Ogni iscrizione è anche un modo per restituire valore alla comunità – spiega Bavagnoli –. Lo sport deve essere anche solidarietà». Con questa donazione Acrobatic prosegue il suo percorso solidale: 1.000 euro sono stati destinati al progetto “Ko al bullismo”, 2.000 euro alla Croce Rossa di Piacenza, e ora un nuovo aiuto alla Casa del Fanciullo.