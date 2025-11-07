Sport e solidarietà, l'Acrobatic dona 2mila euro alla Casa del Fanciullo

Un altro gesto di solidarietà firmato Acrobatic: l’associazione sportiva ha donato 2.000 euro alla Casa del Fanciullo, all’interno della campagna “Sport, solidarietà e umanità”, che destina una parte di ogni nuova iscrizione a progetti sociali del territorio. Alla consegna dell’assegno erano presenti Daniele Bavagnoli, Simona Bua e Carlo Giugno per Acrobatic, insieme alla presidente Maria Scagnelli per la Casa del Fanciullo.

La struttura - fondata da padre Gherardo - accoglie e sostiene minori e famiglie in difficoltà, offrendo percorsi educativi e di inclusione.

«Ogni iscrizione è anche un modo per restituire valore alla comunità – spiega Bavagnoli –. Lo sport deve essere anche solidarietà». Con questa donazione Acrobatic prosegue il suo percorso solidale: 1.000 euro sono stati destinati al progetto “Ko al bullismo”, 2.000 euro alla Croce Rossa di Piacenza, e ora un nuovo aiuto alla Casa del Fanciullo.