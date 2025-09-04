Sport e solidarietà, macchinari sanitari donati alla Croce rossa

Sport, solidarietà e umanità: è con queste tre semplici ma potentissime parole che si riassume la collaborazione tra Acrobatic Fitness e Croce Rossa di Piacenza. Grazie all'iniziativa “Tutto questo è grazie a te oggi come allora...” che l'Acrobatic organizza ogni anno coinvolgendo i soci per opere di beneficenza, sono stati acquistati macchinari e strumenti per il pronto soccorso donati alla Croce Rossa anche con il contributo del Laboratorio Kiki di Caorso.

Alessandro Zilli ha spiegato che «ci hanno donato una seggiolina motorizzata che serve per l'evacuazione dei pazienti con disabilità e una somma che ci ha consentito di acquistare due Baby Fix, presidi per il trasporto dei pazienti pediatrici durante i servizi di emergenza e urgenza». Come ha aggiunto Daniele Bavagnoli di Acrobatic, l'idea di “Tutto questo è grazie a te oggi come allora...” è sua e viene da lontano: «Già quarant'anni fa con padre Gherardo facevamo iniziative di questo genere, ma quest'anno i protagonisti sono i nostri soci che hanno accettato di donare 5 euro detratti dalle loro quote, denaro che viene unito a ciò che ci dona la famiglia Marchi, per poter realizzare tutte queste opere di solidarietà. Questa con Croce Rossa è la prima, ma ce ne saranno tante altre: Casa di Iris, Casa del Fanciullo, Eureka, Caritas, La Casa Accanto e Ko al Bullismo».