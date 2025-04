Spreco di cibo e alimentazione sostenibile, iniziativa al Mercato Coperto di Campagna Amica

Iniziativa "antispreco" per Piace Cibo Sano al Mercato Coperto di Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti, Associazione Italiana Donne Medico di Piacenza e Soroptimist. Una cinquantina circa di persone hanno partecipato all'incontro “Lo spreco di cibo e l'alimentazione sostenibile” con Lucrezia Lamastra, professoressa di chimica agraria del Dipartimento della filiera sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

«Purtroppo sprechiamo davvero troppo cibo ed è un paradosso incredibile – ha spiegato Lamastra – circa il 30 % della produzione agricola e della filiera alimentare non finisce nelle pance dei consumatori, ma nei loro contenitori per la spazzatura e questo deve fare riflettere visto che ancora oggi ci sono un miliardo di persone che non hanno niente da mangiare: sprecare cibo è dunque un male dal punto di vista ambientale perché significa anche spreco di risorse servite per produrlo, ma soprattutto è una questione etica perché non si può continuare a tollerare opulenza e sprechi». La serata ha visto anche un aperitivo “antispreco” e la speciale family bag consegnata ai partecipanti per portare a casa il cibo avanzato. «Non bisogna vergognarsi di non voler sprecare il cibo – l'ultimo consiglio della relatrice – a volte lo facciamo quando usciamo dai ristoranti o dalle pizzerie per non portare a casa ciò che abbiamo avanzato nel piatto, questo dovrebbe essere invece un motivo di orgoglio e non di vergogna perché stiamo facendo qualcosa di importante per l'ambiente».