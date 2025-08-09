«Stalli per auto elettriche, ma ci parcheggiano i postini»

«Bene le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Peccato siano sempre occupate dalle auto dei postini». La lamentela arriva da un utente dell'ufficio postale di Castelsangiovanni. L'utente lamenta come le quattro postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici siano sempre occupate, a suo dire impropriamente, dalle auto di Poste.

«Le colonnine che dovrebbero essere a disposizione di tutti – segnala l’utente – e invece sono sempre regolarmente occupate dalle fiat Panda dei postini». «ll risultato – dice ancora l’utente – è che chi come me potrebbe ricaricare la propria auto mentre è in coda allo sportello, non può mai farlo».