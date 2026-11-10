Statale 45: il gasolio sulla strada provoca quattro incidenti nei pressi di Cisiano

L'asfalto scivoloso per una perdita di gasolio ha provocato quattro incidenti sulla Statale 45 nei pressi di Cisiano. Il gasolio è presente a intermittenza sull'asfalto da Bobbio a Rivergaro, ma in alcuni punti rende particolarmente scivolosa la strada. È per questa ragione che un'automobile si è ribaltata nel canale nel primo pomeriggio. Alla guida del mezzo un ragazzo di 25 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo l'arrivo dei volontari della Pubblica assistenza Val Nure e che è uscito autonomamente dall'abitacolo. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza con il compito di mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro.

In serata si è verificato un secondo incidente sempre nel medesimo tratto stradale: una persona al volante non è riuscita mantenere il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro. Difficoltà, sembra, anche per le corriere che si trovano a transitare sulla Statale 45, tanto che Anas ha istituito il limite di velocità di 30 km all'ora dal km 107 al km 117 per evitare nuovi incidenti, nel frattempo è stata posta la sabbia sulla carreggiata.

Segnalati inoltre altri due incidenti nello stesso tratto: un furgoncino che ha colpito l'auto nei pressi di Dolgo e un altro scontro fra una Cinquecento e un mezzo che sopraggiungeva dalla parte opposta.