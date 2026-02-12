Statua del patrono, scontro sui costi. Il sindaco: «Finora nessuna spesa»

«Quanto ha speso di risorse proprie il Comune per la statua di San Fiorenzo? Qual è l’ammontare complessivo? Qual è lo stato di avanzamento dei lavori? Quali sono le ragioni del ritardo della realizzazione visto che l’installazione era prevista per ottobre 2025? L’amministrazione aveva indicato una data per la consegna dell’opera? La giunta è ancora convinta dell’utilità?». Questa l’interrogazione sulla realizzazione della statua del patrono presentata dal gruppo di opposizione Cambiamo Fiorenzuola, alla quale ha risposto il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, in consiglio comunale. Il primo cittadino ha detto che l’amministrazione non ha sostenuto ad oggi alcuna spesa con risorse proprie.

«Si tratta di una precisa scelta di responsabilità amministrativa - ha proseguito il sindaco -. Abbiamo impegnato solo le risorse per le opere civili come fondazioni, viabilità e impianti e il resto solo quando l’opera sarà pronta».

Il costo ammonta a 92mila euro dei quali 42mila per il simulacro in ferro battuto e 50mila per la riqualificazione dell’area. « La data di ottobre 2025 era simbolica. Il ferro battuto richiede tempo per essere forgiato dunque l’amministrazione ha scelto di non forzare i tempi a discapito della qualità - ha proseguito Gandolfi -. Questa circostanza si è rivelata una straordinaria scadenza cronologica perché ci troviamo all’inizio di quello che si può considerare il Giubileo di San Fiorenzo, un arco temporale unico per la città che abbraccia due anniversari: i 500 anni della Collegiata (nel 2025) e i 1.500 anni dalla scomparsa del patrono (nel 2027). La statua è simbolo di identità e di rinascita affiancandosi agli altri simboli della città».

Per l’opposizione ha replicato Nando Mainardi: « Ritengo assolutamente eccessivo spendere quasi 100mila euro per una statua come quella proposta. Peraltro si tratta di un progetto elaborato dall’amministrazione senza un confronto con la città, con le associazioni, con il territorio, con le altre istituzioni. Talmente in solitaria, che perfino la giunta stessa ha litigato su questo, come è noto. Lo dico nel massimo rispetto della storia del nostro territorio, delle tradizioni, del sentimento religioso, ma 92mila euro sono troppi per una statua da collocare in una rotonda. Ci sono tanti altri settori, penso ai bisogni di alcune fasce sociali, sui quali quei 92mila euro potrebbero essere spesi meglio. Tanti fiorenzuolani la pensano così».