Stazione, attenzioni moleste a una donna di ottant'anni

Una scena incresciosa l'altro giorno alla stazione ferroviaria di Piacenza, quando un quarantenne nigeriano ha iniziato a rivolgere insistenti e moleste avances a una donna di ottant'anni. La povera signora, visibilmente atterrita, ha cercato di allontanarsi ma l'uomo non sembrava voler desistere. Fortunatamente, una pattuglia dell'Esercito dell'Operazione Strade Sicure e una volante della polizia sono accorse prontamente. Il nigeriano alla vista di militari e poliziotti si è immediatamente calmato. Identificato come un pluripregiudicato con numerosi alias, è stato bloccato e sottoposto a foglio di via. E' stato rispedito in Piemonte, dove, pare, abbia una casa. Uno sgradito e inaspettato incontro per l'anziana, ma fortunatamente risolto in tempi rapidi.