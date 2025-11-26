Stima e gratitudine per l'impegno: Palmisani visita la Finanza

Nella mattina di mercoledì 26 novembre il prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, si è recata in visita istituzionale presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Ad accoglierla, con lo schieramento di due finanzieri posti all’ingresso in uniforme di rappresentanza, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Amadori, che ha ricevuto l’Autorità assieme agli Ufficiali alla sede ed ai Comandanti delle Tenenze di Castel San Giovanni e di Fiorenzuola.

Nell’occasione il Colonnello Massimo Amadori, dopo aver illustrato il tessuto socio-economico della provincia e l’organizzazione territoriale delle Fiamme Gialle piacentine, si è soffermato sulle più importanti tematiche in materia di sicurezza economico-finanziaria: in particolare, è stata evidenziata l’azione mirata svolta sul territorio dalle Fiamme Gialle a contrasto delle frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento ai circuiti fraudolenti volti all’evasione dell’IVA, alle indebite compensazioni e agli altri illeciti connessi alla circolazione dei crediti d’imposta fittizi ed ai fenomeni inerenti le illecite somministrazioni di manodopera, talvolta associati a forme di sfruttamento dei lavoratori.

Palmisani ha apprezzato l’impegno posto nelle investigazioni svolte dal Corpo quale “polizia della spesa pubblica” a tutela delle risorse del Pnrr, nonché la sistematica aggressione dei patrimoni di provenienza illecita posta in essere sotto la direzione della Procura di Piacenza, grazie all’azione repressiva ma anche preventiva svolta dalla Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio. Successivamente il Prefetto, accompagnato dal Comandante Provinciale - dopo aver salutato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - Sezione di Piacenza - si è recato preso gli uffici del Gruppo di Piacenza e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria per incontrare personalmente tutti i militari in servizio ringraziandoli per il quotidiano impegno offerto a difesa del territorio e della comunità. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso alle donne ed agli uomini della Guardia di Finanza i suoi sentimenti di stima e gratitudine per l’impegno e la professionalità con cui il Corpo si pone come indispensabile presidio nella prevenzione e nel contrasto ai reati tributari ed alla criminalità economico-finanziaria.