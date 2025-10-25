Stop ai camion, a Caorso arrivano i cartelli

Con 13mila euro, il Comune di Caorso affida alla ditta Signal Gest l’introduzione di nuova segnaletica verticale e il rifacimento di quella orizzontale. In particolare, come spiegato dal vicesindaco Stefano Gandolfi, entro fine novembre sarà posizionata la cartellonistica che renderà via Primo Maggio, dal semaforo lungo la statale all’incrocio con via Rotta, vietata al transito di mezzi pesanti, per ridurre il traffico veicolare nella zona residenziale. Gli autoarticolati provenienti da Polignano dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via Rotta e uscire sulla statale Padana Inferiore, chi arriva da Piacenza non potrà svoltare a destra in via Primo Maggio ma dovrà proseguire lungo la statale, imboccare la rotonda e quindi il più recente tratto stradale che porta in via Rotta.

Sottopasso pedonale

Anche nel sottopasso autostradale di via Guardia sarà vietato il passaggio di veicoli, la nuova cartellonistica andrà a definire il tratto ad esclusivo utilizzo di pedoni e ciclisti. Questo dopo aver realizzato un nuovo tratto stradale di collegamento con la zona “produttiva nord” che dirotta il passaggio dei mezzi a motore dietro la pesa pubblica nei pressi dell’azienda Mancuso, eliminando la promiscuità di auto, pedoni e ciclisti sull’argine del torrente Chiavenna.

Rotonda e guard rail

Si andrà anche a ripristinare il guard rail di protezione della rotonda che porta al casello autostradale e alla località Rotta, danneggiato dopo il ribaltamento di un camion lo scorso 17 giugno. L’assicurazione del conducente responsabile del sinistro pagherà, è stato detto, la sostituzione della porzione di barriera deformata.

Di minore impatto, ma comunque importante per garantire la sicurezza stradale, è il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie vie del capoluogo e delle frazioni, per meglio definire strisce di delimitazione corsie, pedonali, fasce di arresto, frecce e posti auto.