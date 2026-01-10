Storie di voi, Gianfranco e l'amore per lo sport: «Forgiare i campioni è il mio mestiere»

Gli occhi di Gianfranco Rizzi non stanno mai fermi. Sono ipnotici, vigili, capaci di accendersi in un istante e, subito dopo, di farsi calmi, rassicuranti. Sono occhi che sanno leggere chi hanno davanti: caricarti prima di una gara, rallentarti quando serve, trovare la giusta chiave emotiva per ogni momento. È da lì che si capisce subito che Gianfranco non è solo un allenatore: è un Maestro, nel senso più profondo del termine. È lui il protagonista della puntata di Storie di voi in onda oggi durante le edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl, sul canale 76 di Telelibertà.

Un racconto che attraversa una vita spesa nello sport, nella formazione e nella crescita delle persone. Preparatore atletico, mental coach, insegnante, Rizzi è una figura poliedrica, guidata prima di tutto da una passione autentica: far progredire gli altri.

Il suo mondo ruota intorno alla Yama Arashi, il dojo piacentino dove, seduto sul tatami, ha visto allenarsi generazioni di atleti. Un luogo che è molto più di una palestra: è uno spazio di disciplina, rispetto e crescita personale. «Qui - racconta - si sono formati 20 campioni del mondo e 25 campioni d’Europa». La sua storia inizia a 13 anni con il karate shotokan, poi l’incontro folgorante con la kickboxing, allora quasi sconosciuta. «È in questa disciplina che ho trovato la mia dimensione: titoli italiani sul tatami e sul ring, ma soprattutto la scoperta di una vocazione più grande, quella dell’insegnamento. Diventare Maestro è stata la mia vera vittoria. Un percorso che mi ha portato a guidare la Nazionale azzurra per oltre vent’anni, viaggiando tra campionati europei e mondiali, osservando i migliori, studiando tecniche e trasformandole in un metodo capace di generare risultati concreti anche con i miei atleti».

Davide Colla, ora maestro alla Yama. Un passaggio di testimone che tiene vivo il sapere e dà senso a tutto». Negli ultimi anni, la sua esperienza ha trovato nuovi orizzonti nel mondo dei motori. Gianfranco ha seguito piloti di Formula, GT e kart, tra cui Leonardo Fornaroli , accompagnato dai primi kart fino alla recente vittoria in Formula 2 e alla chiamata della McLaren. Per lui ha persino ideato strumenti di allenamento innovativi, come un simulatore di curve costruito artigianalmente per riprodurre la dinamica della gara. Ma il traguardo più bello, assicura, è un altro: «Vedere i bambini cresciuti sul tatami diventare a loro volta insegnanti, come il campionissimo di kick boxing, ora maestro alla Yama. Un passaggio di testimone che tiene vivo il sapere e dà senso a tutto».