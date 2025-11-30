Fantastico Leo Fornaroli: campione del mondo di Formula 2

Sempre più nell'olimpo. Leonardo Fornaroli è sempre più campione, festeggiando oggi la storica doppietta in due anni, conquistando il titolo piloti di Formula 2 dopo aver trionfato nel 2024 in Formula 3 a Monza in un finale mozzafiato. Quest'anno, il "rookie" piacentino, al volante dell'Invicta Racing, ha giocato d'anticipo, potendo gioire con un Gran Premio d'anticipo.

A Lusail (Qatar) la matematica certezza è arrivata oggi nella Feature Race, dove Leo partiva in pole position dopo la prima posizione (secondo tempo tramutato in primo dopo la penalizzazione di Goethe) di venerdì in qualifica e dopo aver aggiunto altri tre mattoncini preziosi sabato ieri nella Sprint Race. Approfittando della partenza davanti a tutti e del fatto che i rivali si presentavano attardati in griglia, Fornaroli ha saputo gestire al meglio la gara, chiusa al secondo posto che vale il titolo.

“Non ci posso credere, è incredibile - ha commentato al termine della gara - voglio ringraziare la mia famiglia e il mio team, che mi è stato sempre vicino e mi ha aiutato molto nei momenti più complicati della stagione”.

L’abbraccio con Kimi Antonelli

Molto significativo l’abbraccio con il papà e con Kimi Antonelli, il giovane italiano alla guida della Mercedes che, chissà, potrebbe attendere Leo in Formula 1.