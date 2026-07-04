Storie di voi, «la sensibilità degli asini è scuola di vita»

La lentezza che cura. C’è un luogo, tra i rilievi dell’alta Val d’Arda, dove il tempo sembra rallentare e dove basta l’appoggio silenzioso del muso di un asinello su una spalla per comprendere che l’empatia non appartiene soltanto agli esseri umani, anzi. «Se noi prendessimo spunto dagli asini e gli osservassimo nelle loro dinamiche di gruppo, nel loro amare la vita, staremmo tutti molto meglio». A parlare è Francesca Ronchetti che insieme a Mirco Belloni e decine tra asini, cani, cavalli, maiali e chi più ne ha più ne metta rappresentano l’anima e il cuore della Collina dei Ciuchini, realtà sorta in località Bignoni, in un’area panoramica che si affaccia sul paese di Vernasca.

«Chi ha l’opportunità di conoscere un asinello – evidenzia Belloni - capisce subito il valore dell’animale, che può davvero diventare maestro di vita. Per me è così». «Donano affetto gratuitamente, non possono mai restare soli – continua -, ma soprattutto, a dispetto delle varie dicerie, sono animali molto intelligenti e ricettivi».

Per Ronchetti «in una società multitasking che ci chiede di fare e produrre in maniera ossessiva, gli asini rappresentano una sorta di cura capace di ritagliarci un tempo lento e di assaporare realmente i valori della vita».

La Collina dei Ciuchini si occupa da sempre di pet therapy, pedagogia con gli animali, ricerca e formazione. Ma non solo. «Operiamo in difesa degli animali e cerchiamo di fare la nostra parte nel sensibilizzare l’opinione pubblica verso una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti -, sottolinea Ronchetti -. L’amore per gli animali è il nostro filo conduttore». Negli anni il progetto ha oltrepassato i confini di Vernasca portando attività con gli animali nelle scuole, nelle case di riposo e anche negli ospedali, facendo conoscere a sempre più persone il valore educativo e terapeutico di questo rapporto.

Francesca, Mirco e i loro splendidi animali sono i protagonisti del prossimo appuntamento di "Storie di voi" in onda stasera, nell’edizione delle 19.30 del Tgl sul canale 76. Focus dell’ultima tappa del viaggio di Telelibertà è proprio la sensibilità degli asini.

«Si accorgono di quando non stiamo bene e dei pensieri che ci passano per la testa», racconta Ronchetti. E per spiegarlo sceglie una storia che ancora oggi la emoziona. «Una famiglia è passata a trovarci. Dopo un paio di giorni ho ricevuto una telefonata che non dimenticherò mai. Uno dei nostri asini era infatti rimasto tutto il tempo con la testa appoggiata sulla spalla del marito della donna. Come se sentisse il bisogno di doverlo consolare. Noi non ne sapevamo nulla, ma marito e moglie avevano da poco perso un figlio. Arturo, il nome dell’asinello, aveva invece capito tutto e si è preso a carico i suoi sentimenti, anche quelli più difficili».