Storie di voi, Valeria e «l'arte di rendere il mondo più bello»

«Per me l'arte è ciò che rende bello il mondo che viviamo». Lei è Valeria Podrecca, un passato da educatrice a dare valore ai sorrisi e alla gioia dei più piccoli e poi l'esperienza negli scout con la cinciallegra come animale guida mai abbandonato. Nonostante la giovane età, 31 anni, Valeria ha già vissuto tanto: la scuola prima di alunna e poi da insegnante, i progetti con le cooperative e le associazioni di volontariato, i workshop per grandi e piccoli e il desiderio – non retorico – di migliorare il mondo proprio attraverso l'arte. Una parola che ha impreziosito la vita di Valeria sin da piccolissima. «Sono una persona molto confusa – spiega -, ma già dalle elementari sapevo che l'arte e la creatività avrebbero fatto parte della mia vita». «Crescendo – si racconta davanti alle telecamere di "Storie di voi" - ho compreso l'esigenza di unire l'arte con l'ambito sociale».

Valeria ora è arte terapista e atelierista. Ma cos'è l'arte terapia? La risposta è senza tentennamenti: «Un modo per portare l'arte in ambienti non convenzionali – le sue parole -. Un mezzo per far riscoprire ad ognuno di noi che tutti possono creare bellezza. Perché attraverso il fare manuale e il fare artistico ci prendiamo cura di noi stessi». L'arte quindi come occasione per ritornare bambini, per ritornare felici di scoprire e di creare nuovi orizzonti. Un insegnamento portato con il sorriso anche nella nuova avventura appena iniziata. Valeria, da qualche giorno, ha infatti creato un piccolo mondo aperto veramente a tutti, dai più piccoli agli anziani. Si chiama "SostÀrte". Il sottotitolo è «arte che aiuta a sostare» e si trova in via Capra 14c, a Piacenza. «Un laboratorio creato all'interno dello spazio aggregativo di Youthopia – afferma Valeria -. Uno spazio dove ci si ferma e ci si allontana dalla frenesia della giornata attraverso l'arte. Uno spazio aperto a tutti».

Ma l'arte non ha confini e di certo non ha pareti. Per Valeria «l'arte è abbellire portando colore tra le vie e i palazzi della città». L'obiettivo finale? «Aiutare le persone a ridare valore a un tipo di sguardo capace di dare la giusta importanza all'arte, alla bellezza e alla meraviglia. E a proposito di questi tre aggettivi, il sogno di Valeria non può che essere «creare qualcosa di bello, che faccia stare bene le persone e che possa contribuire, anche in piccolo, a rendere migliore il mondo che viviamo». Valeria e la sua storia vi aspettano nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl sul canale 76 di Telelibertà all'interno della rubrica "Storie di voi".