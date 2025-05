Strada di San Protaso, aperta la nuova rotatoria

È stata aperta al traffico sulla strada Provinciale 38 di San Protaso la nuova rotatoria nel territorio comunale di Fiorenzuola, prima dell'incrocio per i Doppi per chi proviene dalla città sull'Arda. Nelle prossime settimane verranno completati il manto di usura e le barriere di sicurezza dopo di che il cantiere potrà ritenersi concluso. Fino ad allora, tuttavia, data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, in corrispondenza della rotatoria rimarrà in vigore il limite di velocità a 30 chilometri orari. Il fatto però di aver costruito in tempi rapidi la rotatoria è stato accolto con un sospiro di sollievo dai fruitori di questa importante arteria viaria, costretti fino a pochi giorni fa a code interminabili soprattutto nelle ore di punta a causa del semaforo provvisorio.

L'opera, prevista dall'amministrazione comunale con il benestare della Provincia, è stata pagata per intero dalla ditta di autotrasporti Varani Riccardo srl che si è insediata in questa zona, nota come Dugara, per consentire la delocalizzazione dell'attività della ditta stessa in quest'area che misura 95mila metri quadrati dei quali 9mila adibiti ad uffici ed officina.