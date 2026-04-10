Strada provinciale di Val d'Aveto, senso unico alternato per lavori
Dal 13 aprile al 29 maggio in programma l'esecuzione di lavori di opere di protezione del versante di monte
Redazione Online
|4 ore fa
Lavori in corso
Senso unico alternato per l’esecuzione dei lavori di opere di protezione del versante di monte alla progressiva km 14+900 e alla progressiva km 20+050, lungo la Strada Provinciale n. 586R di val d’Aveto nel territorio del Comune di Ferriere. A comunicarlo è il Servizio viabilità della Provincia di Piacenza.
«Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo - viene spiegato -, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto, alla progressiva km 14+900 e alla progressiva km 20+050, dalle ore 08:00 del giorno 13 aprile 2026 alle ore 18:00 del giorno 29 maggio 2026, nel territorio comunale di Ferriere, per tutte le categorie di veicoli».