Strade-groviera, a Gragnano serve un mutuo di 100mila euro

Le strade sono piene di buche e cedimenti e allora, stante l’assenza di contributi statali ad hoc, per garantire la sicurezza degli automobilisti il Comune di Gragnano dovrà accendere un mutuo, anche se di ridotte dimensioni: nel bilancio di previsione dell’ente, sono stati inseriti 100mila euro che serviranno alla manutenzione delle strade comunali. Poca roba, secondo il gruppo di minoranza “Un futuro per Gragnano Trebbiense” che da tempo richiede un intervento più strutturale sulla viabilità comunale.

Se il Comune potrà accendere un mutuo - come spiega l ‘assessore al bilancio Alberto Frattola - sarà grazie alla virtuosità finanziaria dell’ente negli ultimi anni: oltre ad avere un basso indice di indebitamento, infatti, Gragnano è riuscito negli anni a ridurre sempre di più i pagamenti dei mutui già esistenti. Per farla breve, negli ultimi dieci anni sono stati ridotti debiti per quasi un milione e 200mila euro: un nuovo mutuo da 100mila euro, quindi, non intaccherà la solidità del bilancio ma consentirà di mettere mano almeno alle situazioni stradali più disastrate. La notizia è stata ben accolta dai c