Straniero pluripregiudicato, rintracciato e trasferito al Cpr di Roma

Uno straniero extracomunitario, di spiccata pericolosità sociale, è stato rintracciato e fermato a Piacenza dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Piacenza. A suo carico risultano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, tra cui: furto, rapina, rissa, lesioni personali e ubriachezza manifesta. invasione di terreni o edifici, violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A completare il quadro normativo violato si aggiungono le contestazioni per porto di armi od oggetti atti ad offendere e quelle in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Roma grazie al lavoro svolto al personale dell’Ufficio Immigrazione e dell'U.P.G.S.P., in attesa di essere espulso nel suo paese d’origine.