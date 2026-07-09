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Straniero pluripregiudicato, rintracciato e trasferito al Cpr di Roma

Lunga serie di reati a suo carico. Verrà espulso nel suo paese d’origine

Redazione Online
|1 ora fa
Straniero pluripregiudicato, rintracciato e trasferito al Cpr di Roma
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Uno straniero extracomunitario, di spiccata pericolosità sociale, è stato  rintracciato e fermato a Piacenza dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Piacenza. A suo carico risultano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, tra cui: furto, rapina, rissa, lesioni personali e ubriachezza manifesta. invasione di terreni o edifici, violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A completare il quadro normativo violato si aggiungono le contestazioni per porto di armi od oggetti atti ad offendere e quelle in materia di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.
L'uomo è stato condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Roma grazie al lavoro svolto al personale dell’Ufficio Immigrazione e dell'U.P.G.S.P., in attesa di essere espulso nel suo paese d’origine.

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