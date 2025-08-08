Stricnina nelle esche che hanno ucciso i tre cani a Vernasca

Rosh, Ronnie e Sole, i tre cani morti lunedì dopo essere entrati in un bosco in località Farina di Vernasca, sono stati avvelenati da bocconi contenenti stricnina. A comunicarlo alla proprietaria, Astrid De Rosa, è stato l’Istituto zooprofilattico di Gariga, che ha rilevato la presenza nel loro addome di dosi massicce di questa sostanza letale insieme a frammenti ossei e resti di altri animali. Un mix micidiale nascosto in esche gettate forse per colpire i lupi, la cui proliferazione in zona è da tempo oggetto di discussione.

Gli esami rafforzano dunque l’ipotesi subito avanzata dalla proprietaria, che vive a Cremona ma è stata finora molto legata al territorio di Vernasca dove ha lavorato come insegnante per quattro anni e dove ora trascorreva periodi di vacanza in estate, ma dopo quel che è accaduto non intende più tornarvi. «Domenica mattina - osserva - avevo fatto lo stesso giro con i miei cani ed erano rimasti con me sul sentiero. Lunedì, invece, nel ritorno, si sono infilati nel boschetto come se avessero fiutato qualcosa.

Questo mi fa ritenere che i bocconi siano stati collocati tra domenica pomeriggio e lunedì mattina». Dopo lo strazio per la perdita, in pochissime ore, dei suoi compagni a quattro zampe divenuti parte della famiglia, ora chiede: «Vorrei che si rivolga l’attenzione alla cattiva gestione del rapporto tra le comunità e la fauna selvatica. Questa anche una questione di diseducazione. Capisco la difficoltà che rappresenta la presenza di lupi vicino alle abitazioni, ma disseminare il territorio di esche avvelenate non può essere la soluzione». Intanto il Comune di Vernasca ha diffuso l’allerta e segnalato il rischio nei punti di accesso nel bosco. Del crudele gesto costato la vita a Rosh, Ronnie e Sole si stanno occupando il servizio veterinario dell’Ausl e i Carabinieri forestali che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.