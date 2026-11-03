Strisce blu, parcheggiare costerà meno e sparisce la doppia multa: tutte le novità

Parcheggiare sulle strisce blu a Piacenza costerà meno dal prossimo anno. E per chi non paga la sosta sparirà la contestata "doppia multa". Sono le principali novità per gli automobilisti dopo l'affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento alla società Gestopark, che subentrerà dal 16 dicembre 2026 con una concessione di due anni.

La società, con sede ad Albissola Marina, in provincia di Savona, si è aggiudicata la gara pubblica del Comune di Piacenza, alla quale hanno partecipato sei operatori. Il nuovo affidamento segna un ulteriore passaggio nella riorganizzazione della sosta cittadina dopo la risoluzione della precedente concessione, legata al progetto del parcheggio interrato di piazza Cittadella.

Per chi utilizza abitualmente le strisce blu, le novità più importanti riguardano tariffe, sanzioni, modalità di pagamento e controlli.

Dal 1° gennaio parcheggi meno cari: 29 centesimi in meno all'ora

La prima novità interessa direttamente il portafoglio degli automobilisti. Dal 1° gennaio 2027 le tariffe della sosta a pagamento diminuiranno mediamente di 29 centesimi all'ora.

Il risparmio effettivo dipenderà dalla zona in cui si parcheggia: la riduzione, infatti, sarà articolata nelle diverse aree cittadine.

Le nuove tariffe non sono ancora state definite nel dettaglio e dovranno essere stabilite con un successivo provvedimento della Giunta comunale.

Fino al 31 dicembre 2026 resteranno in vigore i prezzi attuali. Chi parcheggerà sulle strisce blu durante le festività natalizie, dunque, continuerà a pagare le tariffe oggi previste.

Addio alla «doppia multa»: cosa cambia per chi non paga

Un'altra novità riguarda uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni: la cosiddetta «doppia multa».

Con l'arrivo del nuovo gestore sarà eliminato il meccanismo che, in caso di sosta non pagata, prevedeva l'applicazione di una penale contrattuale aggiuntiva rispetto alla sanzione amministrativa.

Chi non paga il parcheggio continuerà a rischiare la multa prevista dal Codice della strada, ma non dovrà più corrispondere anche la penale contrattuale.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al precedente sistema, che aveva suscitato polemiche e contestazioni.

Le app per parcheggiare continueranno a funzionare

Per gli automobilisti abituati a pagare la sosta con lo smartphone non saranno necessari cambiamenti.

Tutte le applicazioni attualmente utilizzate per il pagamento delle strisce blu a Piacenza resteranno disponibili anche dopo il passaggio a Gestopark.

A queste potrebbe aggiungersi un'ulteriore app del nuovo gestore.

Cambierà invece l'organizzazione del servizio per gli abbonati: Gestopark attiverà un portale web e un'app dedicati alla gestione degli abbonamenti, affiancati da uno sportello fisico in città.

La società avrà infatti una sede operativa a Piacenza, dove gli utenti potranno chiedere informazioni, ricevere assistenza e svolgere pratiche relative alla sosta. Saranno ampliate anche le ore di apertura al pubblico.

Più ausiliari sulle strade: i controllori salgono a sette

Se da un lato parcheggiare costerà meno, dall'altro aumenteranno i controlli sul pagamento della sosta.

Gestopark si è impegnata a impiegare sette ausiliari, due in più rispetto ai cinque previsti come dotazione minima dal bando di gara.

I due operatori aggiuntivi saranno in servizio continuativo e a tempo pieno per l'intera durata della concessione.

L'incremento del personale consentirà di rafforzare la presenza degli addetti nelle aree cittadine interessate dalle strisce blu.

Strisce blu ridipinte e nuovi parcometri

Il cambio di gestione porterà anche interventi visibili sulle strade.

Le strisce blu saranno inizialmente ridipinte integralmente, mentre successivamente è previsto un programma di manutenzione con almeno due ripassi all'anno.

Saranno inoltre sostituiti tutti i pali di sostegno della segnaletica verticale e rinnovati i cartelli delle aree di sosta a pagamento.

Gli interventi saranno organizzati per zone, con l'obiettivo di ridurre il più possibile le interferenze con il traffico.

Gestopark dovrà occuparsi anche del funzionamento e della manutenzione dei 122 parcometri comunali. Nel corso dei due anni saranno installati almeno cinque nuovi parcometri di ultima generazione, destinati a diventare di proprietà del Comune.

Previsti anche interventi settimanali di pulizia degli impianti e rimozione dei graffiti. Per i guasti ordinari riparabili sul posto, la società si impegna a intervenire e risolverli entro un'ora dalla presa in carico della segnalazione.

Al gestore il 22% degli incassi

La concessione è stata aggiudicata a Gestopark al termine di una procedura che ha valutato sia la qualità tecnica del servizio sia l'offerta economica.

La società, attiva da oltre trent'anni, dichiara di lavorare con 150 amministrazioni comunali e 25 aziende municipalizzate.

Gestopark tratterrà il 22% degli incassi derivanti dalla sosta regolarmente pagata, contro il 28% posto a base di gara. Il restante 78% resterà al Comune.

I proventi delle sanzioni sono invece esclusi da questo calcolo e rimarranno interamente di competenza comunale.

Per i piacentini il cambiamento avverrà dunque in due tempi: dal 16 dicembre il nuovo gestore e l'eliminazione della doppia multa; dal 1° gennaio 2027 i nuovi prezzi ridotti delle strisce blu.