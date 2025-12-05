Studenti con disabilità, in una scuola su tre negata l'informatica

A Piacenza una scuola su tre non è ancora dotata di postazioni informatiche adattate per studenti con disabilità. Lo rivela una ricerca di Openpolis, fondazione indipendente attiva nel data journalism e nell’attivismo civico. Dalla rilevazione emerge che il 66,3% degli istituti della città e della provincia dispone di strumenti digitali specifici, mentre il 33,7% non li ha ancora. Nessuna scuola ha eluso il questionario, quindi il quadro locale è completo.

Il tema dell’inclusione scolastica è in crescita: secondo l’Istat, nell’anno scolastico 2023-’24 gli studenti con disabilità in Italia erano quasi 359mila, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi cinque anni, il sistema scolastico ha accolto 75mila alunni in più con bisogni speciali.

Anche a Piacenza, nel capoluogo cittadino, il numero di certificazioni aumenta: oltre 300 bambini e ragazzi con disabilità frequentano scuole di ogni ordine e grado, con disabilità fisiche, intellettive e disturbi del neurosviluppo. Nel 2016-’17 erano 181, nel 2024-’25 erano 299, e nel corso dell’anno scolastico in corso si è superata quota 300.

A livello nazionale, secondo le statistiche di Openpolis, il 75% delle scuole primarie e secondarie dispone di postazioni informatiche adattate.