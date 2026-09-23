Studenti del Politecnico in campo per ridisegnare Boscone Cusani

Boscone Cusani sarà anche quest'anno un caso di studio: per il secondo anno consecutivo, i ragazzi della sede territoriale piacentina del Politecnico di Milano sono arrivati tra le vie della frazione di Calendasco, ammassata lungo l'argine del Grande Fiume. A fare che? A immaginare (e poi mettere su carta) idee progettuali per il rilancio e il recupero del paese, già oggetto in questi ultimi anni di un tentativo di rilancio a suon di rigenerazioni urbane. Protagonisti della "gita" in campagna sono gli studenti del terzo anno di Progettazione dell'Architettura, che in questi giorni sono stati accolti benevolmente dagli abitanti di Boscone. E c'è anche gli li ha invitati a casa propria a prendersi un caffè. Gli studenti sono arrivati a Boscone nelle giornate di ieri e lunedì, effettuando sopralluoghi nelle strade, osservando da vicino gli edifici, salendo in cima all'argine maestro del Po. Tutti hanno preso appunti e scattato foto, divisi in gruppi, per tenere traccia dell'esperienza e poi rielaborarla in aula.