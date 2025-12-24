Subbuteo, il nuovo campione provinciale è Stefano Torre

Il Campionato Provinciale Piacentino di Subbuteo 2025, valido per il circuito del Subbuteo Tradizionale, si è disputato a Gerre dei Caprioli, in provincia di Cremona. Una giornata intensa e combattuta, segnata da grande equilibrio tecnico e agonistico, che ha visto la vittoria a sorpresa di Stefano Torre, al termine di un torneo ricco di episodi. Il campionato si è svolto con la formula del girone all’italiana, che ha messo tutti i partecipanti nella condizione di affrontarsi direttamente, premiando continuità, solidità mentale e capacità di gestione dei momenti chiave.

Al termine della fase regolare, due giocatori si sono trovati a pari punti in testa alla classifica: Stefano Torre e Gustavo Roccella, campione provinciale in carica e considerato alla vigilia il grande favorito del torneo. Da regolamento, la parità ha reso necessario uno spareggio finale, vero e proprio atto conclusivo del torneo. La finale si è chiusa con il risultato di 1-0 a favore di Torre, al termine di un incontro teso e combattuto: il gol della vittoria è arrivato in maniera quasi fortuita, a seguito di una carambola, il pallone, dopo aver colpito un difensore, si è impennato improvvisamente rendendo il tiro imparabile per il portiere avversario. Hanno completato il quadro del torneo Marco Belloni, classificatosi al terzo posto, e Massimo Farina, quarto, entrambi protagonisti di incontri intensi, combattuti e tecnicamente interessanti, che hanno contribuito a elevare il livello complessivo della manifestazione.