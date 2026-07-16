Sul Crociglia 12mila firme contro il progetto eolico

Una bobina di carta di oltre cento metri è stata srotolata ieri sul monte Crociglia, proprio sui pascoli dove le mandrie stazioneranno fino all’autunno. Il lungo rotolo è arrivato ad abbracciare la statua dell’arcangelo San Raffaele, che da decenni veglia sulla vetta: proprio l’area in cui potrebbero sorgere sette maxi pale eoliche se il progetto “Ferriere Wind” venisse approvato dal ministero dell’Ambiente.

Su quella carta sono impressi i 12.310 nomi di chi ha firmato la petizione online lanciata dalla sindaca di Ferriere, Carlotta Oppizzi, per dire “no” all’impianto. Una catena ideale di firme che unisce migliaia di persone nell’obiettivo di salvaguardare il territorio. La sindaca ha portato personalmente la bobina sulla vetta del Crociglia insieme ad alcuni amici, e stamattina guiderà la delegazione di ferrieresi partita nella notte alla volta di Roma. Una quindicina di persone ha infatti aderito all’iniziativa simbolica di consegnare direttamente al ministero il rotolo e il faldone di osservazioni tecniche. I documenti contengono le dettagliate motivazioni contrarie sia al piano originario della società, sia alle integrazioni presentate a inizio luglio. Proprio oggi, 16 luglio, scade il termine ultimo per l’invio delle osservazioni.