Tabelloni luminosi per turisti spenti o bloccati sul passato

Tabelloni luminosi spenti o fuori tempo massimo. In città sono diversi i pannelli a messaggio variabile che risultano inattivi o riportano informazioni superate. Tra questi, quelli posizionati in punti strategici come piazzale Milano, via Veneto, strada Farnesiana, rotonda dello stadio e corso Europa.

A segnalare la situazione è il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella, che si sofferma in particolare sul pannello nei pressi dello stadio, dove ancora oggi viene promossa una mostra fotografica a palazzo Gotico, conclusa lo scorso novembre.

“Questi strumenti possono essere molto utili se utilizzati correttamente, ad esempio per segnalare allerte meteo, modifiche alla viabilità o eventi futuri, non passati” afferma Zandonella. “Vista la vicinanza al centro storico, potrebbero anche indicare i parcheggi disponibili, come chiedono le associazioni di categoria. È un’occasione mancata che danneggia commercianti, turisti e cittadini. Trovo disarmante l’abbandono anche di questo dettaglio urbano da parte di un’amministrazione che ha aumentato le tasse e che, dopo tre anni in carica, non riesce a farli funzionare”.

Il consigliere ha presentato un’interrogazione alla giunta Tarasconi. La replica arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni: “I pannelli rientrano nella gestione della rete semaforica. Saranno inseriti nel capitolato del maxi appalto per gestione calore, illuminazione e Smart city. Sono rotti: verranno sistemati o sostituiti. Intanto, corretto il messaggio della mostra, rimandando provvisoriamente al sito del Comune”.