“T'al digh in piasintëin”, ecco le nuove magliette della solidarietà

Piazza Cavalli, Duomo, Palazzo Farnese, Basilica di Sant'Antonino e Ponte Gobbo di Bobbio, accompagnati dalla canzone “T'al digh in piasintëin”. Ecco le nuove magliette della squadra della solidarietà targate Bulla, Gruppo Libertà e Australian: sono già disponibili nei negozi di Bulla e a disegnarle è stata la giornalista Sabrina Coronella, ispirata da luoghi simbolo di Piacenza e provincia.

Il ricavato delle vendite servirà ancora per sostenere gli Hospice di Piacenza e Borgonovo, e le sezioni di Piacenza di Croce Bianca e Croce Rossa.

Il nuovo stock è stato presentato allo Spazio Rotative di Libertà e ha avuto la “benedizione” del vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto. L'iniziativa si è rivelata vincente fin da subito, come ha evidenziato il presidente del Gruppo Libertà Alessandro Miglioli «e ora abbiamo pensato di rinnovarla per portare in giro la solidarietà con un sorriso, augurandoci che altri seguano il nostro esempio per fare del bene».