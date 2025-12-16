Tamponamento a catena a Castel San Giovanni, traffico paralizzato

Un tamponamento a catena, in zona logistica a Castel San Giovanni, ha semiparalizzato il traffico per diverso tempo.

L'incidente è avvenuto lungo via Allende dove quattro auto si sono scontrate. Tre donne sono dovute ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, ma pare che non siano in pericolo di vita. Un quarto uomo è rimasto illeso. Sul posto Polizia locale, vigili del fuoco, due autoambulanze, e una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo.

Lungo tutte le direttrici in entrata e in uscita dalla città si sono formate code lunghissime.