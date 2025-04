Tamponamento in tangenziale, un ferito all'ospedale e traffico in tilt

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, a Piacenza, lungo la tangenziale sud, in prossimità dell’uscita Farnesiana. A scontrarsi sono stati un camion dell'immondizia di Iren e un furgone, in un tamponamento le cui cause sono ancora da accertare. A seguito dell'impatto, il furgone è uscito di strada, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Il ferito, l'uomo alla guida del furgone, è stato trasportato dai sanitari del 118 - prontamente giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco - all'ospedale di Piacenza: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente e le relative operazioni di soccorso hanno generato lunghe code, mandando in tilt il traffico.