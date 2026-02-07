Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Tamponamento sullo stradone Farnese, pirata in fuga

Dopo lo scontro ha abbandonato la sua auto in via delle Teresiane

Ermanno Mariani
|1 ora fa
Tamponamento sullo stradone Farnese, pirata in fuga
1 MIN DI LETTURA
Pirata della strada nella tarda serata di venerdì 6 febbraio sullo stradone Farnese a Piacenza. Un'auto, dopo aver violentemente tamponato quella che precedeva mentre viaggiavano in direzione piazzale Libertà, ha innestato la retromarcia per infilarsi in via delle Teresiana. Si tratta però di una strada cieca, che termina contro il pubblico passeggio. La persona al volante ha quindi abbandonato la carcassa della sua auto, fuggendo a piedi. 
La donna al volante dell'auto tamponata è stata trasportata all’ospedale in ambulanza , e non è in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e una ambulanza del 118.

Gli articoli più letti della settimana