Tamponamento sullo stradone Farnese, pirata in fuga

Pirata della strada nella tarda serata di venerdì 6 febbraio sullo stradone Farnese a Piacenza. Un'auto, dopo aver violentemente tamponato quella che precedeva mentre viaggiavano in direzione piazzale Libertà, ha innestato la retromarcia per infilarsi in via delle Teresiana. Si tratta però di una strada cieca, che termina contro il pubblico passeggio. La persona al volante ha quindi abbandonato la carcassa della sua auto, fuggendo a piedi.

La donna al volante dell'auto tamponata è stata trasportata all’ospedale in ambulanza , e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e una ambulanza del 118.