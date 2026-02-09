Prima derubata e poi tamponata da un'auto pirata

È stata medicata e dimessa dall’ospedale l’automobilista tamponata da un’auto pirata sullo stradone Farnese nella notte tra venerdì e sabato. Nelle ultime ore è emerso che la donna, oltre al danno subito nel sinistro - di cui abbiamo precedentemente riferito - era stata vittima anche di un furto. Nella mattinata precedente, infatti, ignoti le avrebbero sottratto alcune migliaia di euro, l’incasso dell’esercizio commerciale dove lavora, approfittando di un momento di distrazione.

Dopo il furto, il tamponamento. Secondo le ricostruzioni, l’automobilista pirata si sarebbe fermato per pochi istanti, scambiando alcune parole in lingua francese con la donna, per poi risalire in auto e fuggire. Innestata la retromarcia, avrebbe staccato il proprio veicolo da quello della vittima, imboccando via delle Teresiane. L’auto, però, gravemente danneggiata, si è fermata poco dopo ed è stata abbandonata dal conducente, fuggito a piedi.