Tamponata, finisce contro un autobus e si ribalta

Carambola d'auto nel primo pomeriggio di mercoledì 23 luglio in via Emilia Parmense a Piacenza. Un'auto ha tamponato quella che precedeva, facendola andare a sbattere contro il bus che aveva davanti. Il violento urto ha fato ribaltare l'auto tamponata, che su è fermata sulla carreggiata coricata su un fianco. All'interno una persona che non ha riportato particolari ferite, ma è stata condotta comunque al pronto soccorso per controlli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.