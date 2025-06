Tarasconi a La Zanzara: «Prometto di incontrare Musta Re»

Non poteva mancare e infatti, puntualmente, la telefonata di Giuseppe Cruciani alla sindaca Katia Tarasconi si è materializzata oggi, venerdì 13 giugno, nel corso della nota trasmissione radiofonica La Zanzara. Su Radio24, la prima cittadina è stata interpellata per commentare il precedente intervento di Musta Re, il rapper piacentino balzato agli onori delle cronache per motivi poco edificanti e che nei giorni scorsi aveva ammesso di aver operato un furto a casa Tarasconi. I fatti risalgono alla notte di Natale del 2020: «Sono entrati in cortile, dopodiché hanno rubato alcuni oggetti dalle auto – ha spiegato la sindaca, sottolineando come il furto fosse stato opera di tre persone -. Se lo incontrerò? Certo, però vorrei che questi ragazzi si ponessero in modo un po’ diverso...» ha detto Katia Tarasconi, incalzata con il consueto tono irreverente dal conduttore telefonico. «Sindaco, lo incontrerà?» ha chiesto Cruciani. Tarasconi ha addirittura promesso «di incontrare il ragazzo: gli spiegherò che rubare non è bene rubare, ma spero che il concetto sia chiaro». La sindaca ha criticato Cruciani per lo spazio concesso a Musta Re: «Ricordiamo che i giovani hanno bisogno di ben altri modelli...».