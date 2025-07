Tassa rifiuti a Borgonovo, 30mila euro dalla evasione

La nuova raccolta dei rifiuti fa emergere gli evasori. Nella manovra “aggiusta conti” licenziata durante l'ultima seduta del consiglio comunale sono contenuti, tra gli altri, 30mila euro di maggiori entrate da recupero di evasione Tari, tassa rifiuti. "Si tratta una prima tranche – ha detto l’assessore al bilancio Fabrizio Franzini - di evasori totali emersi a seguito della nuova distribuzione dei contenitori rifiuti". Con la distribuzione porta a porta dei nuovi contenitori stanno cioè emergendo posizioni, famiglie o singoli, che fino a ieri non pagavano, per i motivi più disparati, la tassa. I 30 mila euro sono peraltro "una prima tranche". Significa che potrebbero emergere altri evasori totali a cui verrà chiesto di saldare i conti arretrati.

Il nuovo sistema di raccolta fa però emergere anche un altro fenomeno. Il malcostume cioè di chi getta sacchi di rifiuti dove capita pur di non utilizzare i contenitori in uso. Prova ne sono i tanti episodi segnalati a Borgonovo, come in altri comuni, vedi il capoluogo, dove è stata introdotta la nuova raccolta con alche la tariffazione cosiddetta puntuale (paghi in base a quanto rifiuto indifferenziato produci).