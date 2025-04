Tensione sul Pubblico Passeggio: giovane strattona agenti

Momenti concitati nel pomeriggio di martedì 29 aprile a Piacenza, nei pressi del Liceo Scientifico Respighi all'ingresso del Pubblico Passeggio. Secondo alcuni testimoni, un giovane avrebbe strattonato alcuni agenti di polizia, intervenuti sul posto in seguito ad alcune segnalazioni. Poco dopo, un gruppetto di amici del giovane sarebbe giunto in suo supporto, inveendo contro gli agenti e creando ulteriore tensione. Gli agenti sarebbero poi riusciti a far tornare la situazione alla normalità.