Tensione tra Pallavicini e Soresi al corteo pro Gaza: il video

In una manifestazione dai toni tranquilli per l'intera mattinata, l'unico momento di tensione si è registrato quando Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, insieme con il marito, il vicesindaco di Alseno Emiliano Lommi, si sono avvicinati ai manifestanti perché tirati in causa da cori contro la consigliera. In particolare di Carlo Pallavicini di Si Cobas, con cui c'è stato un acceso diverbio in piazza Cavalli. La tensione è stata poi stemperata dall'intervento della Digos.

In merito a quanto accaduto, la collega di partito e consiglio Gloria Zanardi esprime «piena solidarietà e vicinanza alla collega Sara Soresi, oggetto di gravi e inaccettabili attacchi personali durante la manifestazione pro Gaza tenutasi stamattina. Indipendentemente dalle posizioni che ognuno può avere sul tema, è assolutamente intollerabile che si lancino accuse infamanti e violente, peraltro proprio da parte coloro che si ergono a paladini di pace». Secondo quanto riferisce Zanardi, il diverbio si sarebbe scatenato dopo che dal palco i Si Cobas avrebbero sostenuto che «che una rappresentante istituzionale – una donna, una madre – apprezzi «l’uccisione di bambini». Parole gravissime, cariche di odio, che nulla hanno a che fare con il legittimo dissenso politico».