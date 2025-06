Tenta la fuga, placcaggio da rugbista del poliziotto. VIDEO

E' diventato virale il video pubblicato da Piacenza Meme che ha ripreso una scena accaduta nei giorni scorsi nei giardini della stazione: nella ripresa amatoriale da smartphone, un poliziotto dimostra una buona preparazione atletica riuscendo, con un balzo, a interrompere la fuga di un uomo che si era sottratto a un normale controllo. In seguito, la persona bloccata dalla polizia è stata identificata e successivamente valutata dal personale medico. L'uomo non era in possesso né di sostanze stupefacenti né oggetti atti ad offendere.