Tentato raggiro ad un anziano, sventato da un testimone

Due ragazze hanno tentato di raggirare un anziano e di portagli via il portafogli. Grazie all'intervento di un testimone e all'arrivo di una pattuglia di Polizia locale le due sono fuggite senza riuscire e mettere a segno il colpo. Il fatto è successo all’angolo tra piazza Olubra e via Verdi a Castelsangiovanni dove due ragazze, a quanto pare giovani forse originarie dei Paesi dell’est, hanno tentato di sfilare il portafogli ad un anziano ultraottantenne. Un testimone, che in quel momento si trovava a poca distanza, ha assistito alla scena e si è insospettito e ha chiesto alle ragazze cosa stessero facendo. Nel frattempo ha anche avvisato il comando di Polizia locale che ha subito inviato una pattuglia. Le due truffatrici, vistesi scoperte, hanno tagliato velocemente la corda, ma sono state riprese dalle telecamere piazzate ormai ovunque.